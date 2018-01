Concorso falsato ad Avellino, Luca Abete: "Dopo nostra denuncia, arrivano arresti"

Scattano le manette dopo un servizio di Striscia la notizia su falsi certificati per partecipare al concorso per personale Ata nelle scuole. Pochi giorni prima di Natale, Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, aveva realizzato un servizio ad Avellino sui certificati ottenuti senza nemmeno frequentare il corso. Certificati che sarebbero stati, poi, propedeutici, per la partecipazione al già citato concorso.

Nelle scorse ore, carabinieri e procura di Avellino hanno emesso mandato d'arresto per il protagonista delle truffa. Luca Abete ricostruisce la vicenda ai nostri microfoni.