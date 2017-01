Luca Abete aggredito in una rivendita d'auto, pubblicato il video integrale

Si è nei giorni scorsi verificato un gravissimo episodio ai danni di Luca Abete, l'inviato di Striscia la Notizia a Napoli ed in Campania.

Abete è stato aggredito – non è la prima volta che accade nel corso delle sue inchieste – mentre era in una rivendita d'auto ad Arienzo, in provincia di Caserta.

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, Mediaset ha ha pubblicato il video integrale di quanto accaduto. Secondo quanto spiegato a Striscia la Notizia, un acquirente lamentava di aver comprato una vettura che aveva percorso 200mila km e non 87mila come indicava il contachilometri.

Da lì la missione di Abete nella rivendita, finita decisamente in malo modo.