Luca Abete aggredito dai venditori abusivi: portato in ospedale

"Un gruppo di extracomunitari hanno aggredito me e il mio staff con pugni, calci e bastoni durante la registrazione di un servizio". Così Luca Abete, sulla propria pagina Facebook.

L'inviato in Campania di Striscia la Notizia posta una sua foto in ospedale, e racconta ancora: "Attrezzature distrutte, dolori dappertutto, ma poteva andarci peggio. Voglio dire grazie – conclude – alle persone che intervenendo ci hanno salvato la vita!".

Abete e la sua troupe sono stati presi di mira a Caserta, in piazza Pitesti, da un gruppo di abusivi. Pare l'inviato abbia provato a sfuggirgli rifugiandosi in un bar, ma è stato comunque raggiunto e preso a calci. L'intervento di alcune persone ha evitato il peggio, ma all'arrivo delle forze dell'ordine gli aggressori erano già scappati. L'inviato in Campania di Striscia è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna per accertamenti. Per lui soltanto contusioni.

Quanto la troupe stava riprendendo si ricollegava ad un servizio precedente, che mostrava i numerosi venditori abusivi – di merce contraffatta – i quali ormai da tempo affollano piazza Pitesti.