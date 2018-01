Lotteria Italia: boom di vincite in Campania

La “dea bendata” ha fatto la sua parte anche in Campania elargendo numerosi premi per l'estrazione della “Lotteria Italia”. Sono infatti cinque i vincitori del premio da 50mila euro in palio nel concorso che ha visto vincere il premio milionario ad Anagni in provincia di Frosinone.

Qualche chilometro più a sud è stata molto fortunata la provincia napoletana che ha visto quattro vincitori nelle città di Torre Annunziata, Sorrento, Casoria e San Gennaro Vesuviano. A completare la rosa di vincitori nella regione c'è la città di Avella in Irpinia. I premi rispettano anche le percentuali generali di giocate. La Campania è, infatti, quarta per biglietti acquistati dietro Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.