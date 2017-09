Loreto Mare, ancora disagi: stop al pronto soccorso neuro-traumatologico

Nuovo stop al Loreto Mare. Questa volta i problemi arrivano dal pronto soccorso neurotraumatologico dove l’attività afferente all’Unità di Neurochirurgia è stat sospesa a causa dell’avaria di un dispositivo del craniotomo, l’apparecchio utilizzato per aprire la volta cranica.

Il provvedimento della direzione ospedaliera - si legge in una nota - si è reso necessario per l’impossibilità di eseguire in sicurezza gli interventi di neurochirurgia cranici.

Per questo motivo, "si chiede di dirottare presso altri presidi ospedalieri metropolitani le emergenze neurochirurgiche".