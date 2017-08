Rimosso il direttore sanitario del Loreto Mare, De Luca: "Chi sbaglia paga"

Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del progetto camper sanitario, ha così commentato la rimozione del direttore del Loreto Mare Rosario Lanzetta dal suo ruolo, in seguito alle polemiche sorte dopo la morte del 23enne Antonio Tafuri. "Individuate le responsabilità e le evidenti carenze di direzione abbiamo detto al direttore generale che si volta pagina e si interviene con il massimo di rigore. Chi sbaglia paga e non ci sono santuari, a maggior ragione quando c'è un giovane che muore. Per la parte medica c'è una indagine in corso, valuterà la magistratura. Ma per le carenze organizzative e i comportamenti inaccettabili emersi andavano presi provvedimenti drastici e sono stati presi".

Per la morte del 23enne di Torre del Greco è stata aperta un'indagine della magistratura per omicidio colposo.

NOMINA

Il manager dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza, ha nominato Giuseppe Russo come nuovo direttore sanitario del Loreto Mare. Sostituirà Russo al Pellegrini la dottoressa Maria Corvino.