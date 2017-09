Gli ispettori inviati dal ministro Lorenzin: "Al Loreto Mare gravi carenze"

Gli ispettori, inviati dal ministro della Salute Lorenzin al Loreto Mare dopo la morte di Antonio Scafuri, hanno redatto una relazione dettagliata evidenziando criticità strutturali.

In ospedale, come riporta Repubblica, ci sono problemi organizzativi, non funziona nulla o quasi, non ci sono incarichi chiari, manca un trauma-team e le disfunzioni interne riscontrate sarebbero dovute anche alla mancata realizzazione delle reti ospedaliere.

La task force non si addentra nello specifico sui comportamenti tenuti dal personale ospedaliero nei confronti del 23enne di Torre del Greco, essendo oggetto di indagine giudiziaria, ma evidenziando solamente come Antonio sia finito in un mondo di prassi non codificate e non supportate da linee guida regionali o nazionali.

LORETO MARE

Il manager dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza, ha nominato Giuseppe Russo come nuovo direttore sanitario del Loreto Mare, rimuovendo dal suo ruolo Rosario Lanzetta, in seguito alle polemiche sorte dopo la morte di Scafuri.