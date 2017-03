Loreto Mare, nuova aggressione nel pronto soccorso: tensione e paura

Ennesima aggressione ai danni del personale in un ospedale. "Al Loreto mare un paziente ha aggredito un operatore socio sanitario oltre a mettere a soqquadro tutti gli ambienti, creando tensione e paura agli altri pazienti, al personale e ai familiari dei malati”. Lo fa sapere il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, per il quale “nella rivoluzione della sanità campana una delle priorità deve essere quella di garantire la necessaria sicurezza ai lavoratori che non possono offrire un servizio sanitario di qualità se non hanno la tranquillità e la certezza di non essere picchiati dai pazienti o dai loro familiari e amici, come, purtroppo, accade sempre più spesso”.

"Non è possibile che il personale medico debba essere continuamente esposto a eventi del genere che mettono a repentaglio la loro incolumità. A loro come al personale del 118 esprimiamo piena solidarietà perché troppo spesso nel compiere il loro dovere devono fronteggiare violenti, incivili, vandali, teppisti", ha concluso Borrelli.