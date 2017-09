Tragedia Solfatara, cartoncini colorati a scuola per ricordare Lorenzo

Colori e pensieri per Lorenzo Carrer, l'11enne morto nel tragico incidente avvenuto alla Solfatara di Pozzuoli. Caduto in un crepaccio assieme a mamma e papà nell'ultimo giorno di vacanza. Unico superstite della famiglia, Alessio di sette anni. "Tessiamo emozioni e sentimenti, li facciamo elaborare ai ragazzini", hanno spiegato le insegnanti dopo la campanella. Così è iniziato l'anno scolastico alla scuola secondaria Domenico Savio di Fossalta di Piave. A raccontarlo, le pagine di VeneziaToday.

"Abbiamo accolto i ragazzi a scuola e realizzato un'attività tutti insieme - spiega Loredana Fregonese, insegnante di educazione fisica - La lettura di un brano che si chiama 'La trama dei colori'. Poi li abbiamo lasciati liberi di esprimersi, per non trattare in maniera troppo diretta la vicenda. Ognuno ha ricordato Lorenzo a modo suo, oppure ha scritto un pensiero legato alla lettura. Un lavoro sui colori della vita, per farli elaborare la perdita senza per forza puntare direttamente troppo sull'accaduto".

Lorenzo era curioso, attento e preciso, "ma anche dolce e sensibile. Un bel ragazzo, attento agli altri e rispettoso. Era un piacere fare lezione con lui". La madre Tiziana Zaramella "era molto presente ma non invadente. Sempre disponibile e innamorata dei suoi due figli. Aveva un alto senso civico, perché prendeva molto sul serio i propri compiti di rappresentanza. Aveva un forte senso di responsabilità, che traspariva anche nel modo in cui Lorenzo si comportava. Educato e rispettoso. Prendiamo spunto da questi fatti - ha concluso - per far riflettere i ragazzi, per far loro comprendere che la vita è anche questo. C'è anche la morte. Bisogna aiutarli ad accettare questo momento, a viverlo".