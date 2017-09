Lorenzin corregge il tiro: "Tumori in Campania? Inquinamento e stili di vita corresponsabili"

"Da tre anni sono messa al rogo per aver detto che i tumori in Campania sono causati dagli stili di vita, ma le mie parole sono state strumentalizzate". Ritorna su un'antica polemica il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a Napoli per il convegno "L'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale", organizzato dall'Associazione medici delle direzioni ospedaliere e dalla "Confederazione Associazioni regionali di distretto". Era il settembre del 2014 quando la Lorenzin affermò che se l'indice dei tumori in Campania era superiore al resto d'Italia era colpa degli stili di vita sbagliati. Affermazione che scatenò la dura replica dei movimenti ambientalisti in un periodo in cui il disastro di Terra dei fuochi occupava le prime pagine dei giornali.

Il ministro, oggi, ha provato a spiegare quelle parole: "Non c'è dubbio che le malattie tumorali possono essere causati da disastri ambientali. Allo stesso tempo, è clinicamente provato che stili di vita sbagliati, l'obesità, il colesterolo, portano a un aumento dei tumori. In Campania, ci sono situazioni di emergenza che ci preoccupano, come Terra dei fuochi, e in questi casi bisogna agire sia in termini di bonifiche che in termini di rispota sanitaria. Ma abbiamo anche la necessità di comunicare alla popolazione una migliore condotta alimentare. Alla base di tutto, c'è la necessità di istituire un registro tumori funzionante".