Morte Loredana Simioli, Lisa Fusco: "Tutta Napoli sta piangendo"

Loredana Simioli è morta dopo una lunga battaglia contro il cancro, affrontata con grande coraggio anche in un videoclip dal titolo, "Non ho vergogna", nel quale l'attrice, noto volto di Telegaribaldi (interpretava il personaggio di Mariarca), sfidava la malattia all'interno delle corsie di un ospedale.

Cordoglio

Tanti i messaggi di amici e fans dell'attrice, che aveva riscosso successo anche nel cinema, recitando in Reality (2012) di Matteo Garrone, in Gorbaciof (2010), ne L'amore buio (2009), in Si accettano miracoli (2014), in Perez (2014), e in Troppo napoletano (2016).

"Ciao Loredana, ci mancherai tanto. R.I.P amica mia.....Un abbraccio a Gianni e a tutta la famiglia Simioli", è il post pubblicato su Facebook da Nino D'Angelo. "Sono ancora sconvolta dal dolore che mi spacca il cuore ...oggi è volata in celo la nostra scugnizza napoletana “Mariarca “la mia amica Loredana Simioli grande artista poliedrica attrice comica e drammatica, cantante e cabarettista poliedrica. Tutta Napoli sta piangendo ed io con loro, per sempre tua amica", è l'amaro commento di Lisa Fusco (la subrettina). "Condoglianze alla famiglia Simioli, al mio amico Gianni, per l’assurda scomparsa di Loredana. Rip". Scrive Gianni Fiorellino. "Ciao Loredana artista compresa dai grandi e non capita dai mediocri, animo gentile e profondo, amica e compagna di scena straordinaria, mamma e donna esemplare. Che gli angeli veglino su di te e accompagnino tua figlia nel cammino della vita", è il post di Mimmo Esposito.

Funerali laici di Loredana Simioli il 27 giugno alle 18 nella sala Gemito della Galleria Principe di Napoli.