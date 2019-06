Loredana Simioli, giovedì l'ultimo saluto all'artista

Si terranno domani, 27 giugno, i funerali di Loredana Simioli, l'attrice uccisa da un cancro. Ad annunciarlo è stato il fratello Gianni, noto speaker di Radio Marte, sulla sua pagina Facebook. La funzione si svolgerà in forma laica alle 18. Per la funzione è stata scelta la sala Gemito della Galleria Principe di Napoli. Chi vorrà fare visita al feretro dovrà recarsi al secondo piano della galleria che si trova di fronte al Museo archeologico nazionale.

La camera ardente

Verrà prima allestita la camera ardente intorno alle 17 e un'ora dopo partirà la funzione. Centinaia i messaggi di cordoglio alla famiglia di Loredana che in città era amatissima per il personaggio di Mariarca su Telegaribaldi. Dopo l'esordio con la migliore batteria di comici campani dell'epoca aveva fatto parte anche del cast di Reality di Matteo Garrone e recitato in Gorbaciof con Tony Servillo. Il suo video, “Io non ho paura”, era diventato un inno nella lotta contro il cancro, girato proprio mentre tentava le cure per sconfiggerlo.