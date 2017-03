Litiga con la moglie ed apre il rubinetto del gas: la polizia evita una tragedia

Un 44enne di Fuorigrotta, al termine di un litigio con la moglie, non ha esitato di mettere in pratica le sue minacce. La consorte aveva trovato riparo nell’abitazione della figlia, poco distante, e la giovane donna, essendo a conoscenza dei continui litigi tra i suoi genitori, aveva chiamato la polizia.

Gli agenti della sezione “Volanti” dell’U.P.G. erano sul posto quando, sul telefono della figlia, è arrivata una telefonata da parte del padre. I poliziotti hanno così ascoltato in diretta le minacce dell’uomo che annunciava di voler aprire il gas e far saltare in aria l’abitazione coniugale, ove viveva con la suocera.

Poco dopo, l’uomo è passato ai fatti. L'intervento dei poliziotti ha fortunatamente impedito che si consumasse una tragedia. Gli agenti, giunti nei pressi dello stabile, hanno notato l’uomo che si dava alla fuga. Due poliziotti hanno rincorso e raggiunto il 44enne che è stato ammanettato. Altri due agenti, nel frattempo, hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo ove, dall’esterno, c'era un forte odore di gas. I poliziotti, grazie alla porta lasciata socchiusa, hanno così aperto tutte le finestre per far arieggiare i locali e chiudere la chiavetta del fornello, alimentata da una bombola da 20kg di gas. Sul divano della camera soggiorno, vi era la suocera 68enne che stava riposando e che non si era accorta di quanto era accaduto.

Il 44enne è stato arrestato dagli agenti e, stamane, processato con rito per direttissima.