Capodanno cingalese, un 55enne trova casa in disordine e accoltella il coinquilino: arrestato

Questa notte al 112 è giunta una chiamata che segnalava una lite in casa nel quartiere Stella. Nell’abitazione sono intervenute pattuglie delle compagnie Napoli-centro e Napoli-Stella. In casa i carabinieri hanno trovato una comitiva di amici che festeggiava il capodanno cingalese, un 55enne ferito a coltellate e il coetaneo, connazionale, che lo aveva aggredito con una lama da cucina. Quest’ultimo, che era stato trattenuto dagli altri componenti la comitiva, è stato immediatamente bloccato. Appurato l’accaduto – l’arrestato era rincasato dai festeggiamenti trovando l’abitazione in estremo disordine, motivo per cui aveva accoltellato il coinquilino - i militari lo hanno tratto in arresto per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il coltello, da cui nel frattempo l’uomo aveva pulito via le tracce di sangue, è stato sequestrato.

L’arrestato tradotto in carcere a Poggioreale. La vittima, invece, è stata trasportata all’ospedale Pellegrini curata e dimessa con una prognosi di 25 giorni.