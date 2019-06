Litigano per l'eredità, lei minaccia i fratelli con dei coltelli da cucina

Una 46enne di Pompei è stata ieri denunciata dalla polizia del locale commissariato: avrebbe minacciato i fratelli con dei coltelli da cucina nel corso di una lite.



La polizia, dopo una richiesta di soccorso, è intervenuta nell'appartamento di via Plinio in cui i tre convivevano. È lì che gli agenti hanno trovato la 46enne e i suoi fratelli nel pieno di una lite familiare legata all'eredità del genitore morto.



La donna, armata di un coltello da cucina lungo 30 centimetri, aveva poco prima aggredito i fratelli minacciandoli di morte e pretendendo che andassero via dalla casa, definitivamente. Chiusi in camera da letto per sfuggire alla furia della donna i due erano quindi riusciti ad avvertire le forze dell'ordine.

La 46enne è stata bloccata e denunciata.