Lite tra vicini sfocia in rissa: 10 persone in ospedale

Primo Maggio in ospedale per due famiglie di Torre Annunziata. Una lite tra vicini di casa è sfociata in rissa. E’ accaduto in un’abitazione in via Torre di Siena a Torre Annunziata. Ai carabinieri della locale compagnia è arrivata una segnalazione, probabilmente dai vicini o da chi in strada ha sentito le urla. I militari dell’Arma sono accorsi immediatamente ed hanno interrotto quella che aveva assunto i contorni di una rissa.

Dalla parole erano passati ai fatti. Dieci persone sono state denunciate. Hanno tra i 19 ed i 61 anni. Di questi 3 sono già noti alle forze dell’ordine, mentre altre tre sono donne. Alla fine si è reso necessario il trasporto in ospedale sia per i partecipanti alla rissa, che hanno riportato contusioni e traumi guaribili tra i 3 e i 10 giorni, sia per i carabinieri. Intervenuti a sedare la rissa, infatti, sono stati colpiti e hanno riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni