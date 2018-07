Interviene per sedare una lite tra padre e figlio: accoltellato

Una lite tra padre e figlio che poteva finire male per un vicino. Ha, infatti, provato ad intervenire per calmare i due vicini quando si è visto accoltellare. È successo a Saviano dove è stato arrestato un 18enne protagonista della lite col padre e del ferimento del vicino. Si tratta di un 27enne che dopo aver sentito le urla dei due inquilini al piano di sotto è sceso per andare a controllare la situazione.

Quando è intervenuto per sedare gli animi, è stato prima aggredito e poi accoltellato dal 18enne con un coltello a serramanico. Sul posto sono poi arrivati sia i carabinieri che i soccorsi. I primi hanno arrestato il giovanissimo con le accuse di lesioni gravi e porto abusivo di arma da taglio. Mentre i secondi hanno medicato il 27enne per una ferita che hanno ritenuto guaribile entro 25 giorni. Sequestrato anche il coltello, il 18enne resterà ai domiciliari prima di essere giudicato con rito direttissimo.