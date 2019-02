Lite per la viabilità, guidatore accoltellato e colpito con una testata

Una lite per motivi di viabilità si è conclusa con l'accoltellamento di un autista di Ncc nel tardo pomeriggio di oggi. I fatti si sono verificati a via San Biagio ai Taffettanari nel centro storico di Napoli. L'uomo è stato colpito da una coltellata ad una gamba. Tutto è partito con una lite per futili motivi che però è immediatamente degenerata. L'autista è stato colpito con una testata alla faccia e poi con una coltellata alla gamba. È stato soccorso sul posto dagli uomini del 118 che l'hanno portato all'ospedale Loreto Mare.

La diagnosi

Lì la ferita gli è stata suturata e guarirà entro 15 giorni. I medici hanno anche riscontrato un trauma cranico dovuto alla testata subita. Secondo una prima ricostruzione della vittima, conducente di auto a noleggio con conducente, sarebbero due gli uomini che l'hanno aggredito. A ricostruire la dinamica dei fatti saranno gli agenti della polizia intervenuti sul posto e che stanno conducendo le indagini. I poliziotti sono già sulle tracce dei due aggressori dopo aver raccolto la descrizione della persona aggredita.