Lite a pochi passi da via Foria: due accoltellati

E' di due persone ferite il bilancio di una lite avvenuta lunedì in un appartamento di via Miracoli, a pochi passi da via Foria.

Due uomini di nazionalità nigeriana, trasportati in ospedale, si sarebbero colpiti vicendevolmente con un coltello nel corso del litigio

Sul posto sono giunte la Polizia e le ambulanze del 118.