Lite a tavola: prende a coltellate un conoscente

I militari della Stazione di Visciano e della Sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti in un’abitazione privata di Visciano in cui un 52enne, brandendo un coltello da cucina, aveva appena ferito al volto, all’addome e alla mano un 38enne. Durante una cena, a causa di una banale discussione, i due hanno iniziato a litigare.



Il 52enne ha così afferrato un grosso coltello seghettato – di quelli generalmente utilizzati per tagliare il pane – e ferito il conoscente. Trasportato in ospedale, la vittima è stata dimessa con cinque giorni di prognosi. Anche l’aggressore si è procurato una ferita alla mano ed è stato medicato da un equipaggio del 118. Arrestato e trattenuto in camera di sicurezza, il 52enne è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.