Si contendono il posto in fila: scazzottata tra tassisti

Si è trasformata in una vera e propria rissa una lite tra tassisti a Casamicciola. È stato necessario l'intervento della polizia per placare gli animi a piazzale Italia 90, sede dello stazionamento dei taxi. Ad avvertire le forze dell'ordine sono stati alcuni commercianti della zona allertati dagli schiamazzi.

I due tassisti sono arrivati alle mani per una banale contesa: chi dei due doveva occupare prima il posto in fila in attesa dei clienti. Il litigio è avvenuto intorno alle 15. Non si tratta del primo episodio simile tanto da esasperare commercianti ed abitanti del posto.