"Devi mettere la mascherina". Furiosa lite sul treno (VIDEO)

Quasi tre mesi di lockdown e il terrore che il Covid-19 possa ritornare con una seconda ondata. Elementi che scalfiscono la tranquillità e l'equilibrio psichico di tutti. E con i nervi a fior di pelle, può capitare di assistere a liti fuoribonde. Nel video registrato da un passeggero di un frecciarossa, è possible vedere una donna napoletana inveire contro un uomo, presubimilmente romano, perché non indossa la mascherina.

L'uomo cerca di giustificarsi, sostenendo che fosse al telefono, ma nel giro di poci secondi, su di lui si scatena l'ira funesta della donna che lo ricopre di insulti e lo minaccia di farlo "impalare sulla Salerno Reggio-Calabria". Le immagini non permettono di comprendere se tra i due ci sia stato effettivamente un contatto fisico, così come sostiene la passeggera partenopea. Il video è diventato in poche ore virale.