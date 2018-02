Posillipo, lite in famiglia tra sorelle: spunta un coltello, tragedia sfiorata

Un banale litigio tra sorelle poteva trasformarsi in tragedia, ieri a Posillipo: le due donne si trovavano nella casa di famiglia quando, come riportato da il Mattino, dalle parole una di loro è passata ai fatti. Ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito la sorella alla fronte. La donna ferita al volto è stata soccorsa da personale del 118 e trasferita al Fatebenefratelli. Se la caverà. L'accoltellatrice è in cura in un centro di igiene mentale. Non si trattava, infatti, del primo episodio di violenza per la donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.