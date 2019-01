Troppo rumore in rosticceria: donna accoltella intera famiglia

Ha preso un coltello da cucina e non ci ha pensato due volte ad aggredire un'intera famiglia. Protagonista una 52enne che vive a Napoli in vico Giustiniani nei pressi di una rosticceria che si trova proprio sotto il suo appartamento. Proprio il piccolo luogo di ristoro è stato il motivo di un litigio che poteva trasformarsi in tragedia e che ha visto il ferimento di tre persone.

Da tempo andavano avanti i litigi con la famiglia che gestisce la rosticceria. Il motivo era il troppo rumore che gli esercenti facevano con la loro attività. Questa mattina, la 52enne è scesa in strada armata di coltello e ha ferito: una 38enne alla schiena e alle braccia, bucandole la milza; un 31enne ferendolo alle braccia e la moglie del giovane colpendola alla mano destra. Solo per un caso nessuno dei tre feriti è in pericolo di vita e sono stati tutti soccorsi. La donna invece verrà giudicata con rito direttissimo domattina.