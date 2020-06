Litiga con l'amica e la spinge sulla scogliera, la ragazza cade in mare e rischia di annegare

Un 24enne napoletano, incensurato, al culmine di una accesa discussione con un'amica, residente a Caserta, è accusato di averla spinta, mentre erano seduti sul muretto, sugli scogli in via Nisida. La ragazza ha battuto violentemente la schiena sulla scogliera ed è poi caduta in mare, bevendo molta acqua. La 22enne ha rischiato di annegare, venendo poi salvata da due persone che avevano assistito a tutta la scena e che si sono prontamente tuffate in mare per salvarla

A bloccare il giovane, che dovrà rispondere di tentato omicidio, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli, intervenuti sul luogo della lite, allertati dai presenti.

La 22enne è ora ricoverata presso il secondo Policlinico di Napoli in prognosi riservata e rischia di morire. Il 24enne è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio.