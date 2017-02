Lite per il posto auto. Raid punitivo con mazze

Una spedizione punitiva per motivi di viabilità si è conclusa con un ferito. È accaduto a Napoli in piazza Cavour. A condurre le indagini è la polizia che sta ricostruendo i fatti accaduti. Tutto sarebbe cominciato nel pomeriggio quando un uomo e una donna hanno parcheggiato l’auto davanti ad un garage. La proprietaria del garage ha chiesto loro di spostare l’auto e di liberare l’ingresso. Scoppia un diverbio che però si è concluso rapidamente. La coppia ha così spostato l’auto ed è andata via. Poco dopo, però, è successo l’inimmaginabile.

L’uomo che era a bordo dell’auto è tornato e non da solo. Insieme ad otto persone, a bordo di uno scooter e armati di mazze, è tornato sul posto. Secondo la ricostruzione operata dagli agenti di polizia, il gruppo avrebbe aggredito un parente della titolare che in quel momento era nel garage. L’uomo è stato accompagnato in ospedale dove è stato sottoposto alle prime cure del caso. I medici hanno riscontrato per lui un trauma alla testa ed al torace. La polizia sta visionando le immagini delle telecamere per risalire all’identità degli aggressori.