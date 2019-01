Cardarelli, scoppia una rissa tra pazienti: spintonata una dottoressa

Ennesima aggressione in un noto ospedale napoletano nella serata del 22 gennaio. Tutto nasce da un battibecco tra un paziente e i familiari di un altro paziente che doveva essere visitato e protestava per l'attesa, tramutatasi dopo poco in una colluttazione violenta.

E' intervenuta una dottoressa per tentare di sedare gli animi, insieme ad altro personale sanitario, ma è stata spintonata.

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine.