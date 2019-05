Lite tra parenti in ospedale: fatto a pezzi il reparto

Una lite tra parenti per motivi ancora da chiarire ha messo a soqquadro l'accettazione e il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Protagonisti un gruppo di parenti che sono andati a caccia di un loro congiunto ricoverato all'interno dell'ospedale stabiese.

L'aggressione

Il gruppo di persone è entrato nel pronto soccorso e ha aggredito l'uomo mettendo a rischio l'incolumità degli altri pazienti. Per entrare, infatti, in reparto hanno distrutto le porte del triage e hanno creato seri danni alla struttura. Sono intervenute in tempo le guardie giurate che hanno avvertito anche gli agenti del commissariato stabiese. Intervenuti sul posto i poliziotti hanno identificato tutti gli autori dell'aggressione.