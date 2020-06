Mugnano, 28enne picchia l'anziano padre: carabinieri costretti a sedarlo

I Carabinieri di Mugnano, allertati al 112 per una violenta lite tra padre e figlio, sono arrivati in un appartamento trovato in stato di agitazione un 28enne. L’obiettivo dei carabinieri era salvaguardare l’incolumità dell’anziano padre - che era già stato aggredito - ed hanno tentato di calmare il 28enne ma invano. Improvvisamente, dopo alcune minacce, il giovane si sarebbe scagliato contro i militari che dopo una colluttazione sono riusciti a bloccarlo ed arrestarlo - così riportano fonti interne al Comando Provinciale.

I sanitari del 118 – allertati dai carabinieri - hanno sedato l'uomo e prestato le prime cure alle persone coinvolte, nessuna delle quali ha riportato lesioni gravi. L’arrestato è stato tradotto al carcere.