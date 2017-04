Lite furiosa a martellate nel napoletano: 39enne in pericolo di vita

I Carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno sottoposto a fermo per tentato omicidio un 33enne indiano domiciliato a San Gennarello di Ottaviano. I militari dell’Arma sono intervenuti d’urgenza in via Surdi a seguito di chiamata al 112 che segnalava una lite.

Sul posto hanno accertato che l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto ad abuso di sostanze alcoliche, aveva aggredito un suo connazionale 39enne, colpendolo più volte alla testa con un martello.

La vittima è stata portata da personale del 118 all’Ospedale di Nola; i medici l’hanno subito dopo trasferito all’ospedale Cardarelli dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Durante un sopralluogo effettuato dal Nucleo Investigativo di Torre Annunziata è stato rinvenuto e sequestrato il martello: era nel frigorifero di casa dell’aggressore. Il 33enne è ora nel carcere di Poggioreale.