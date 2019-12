Lite dopo un tamponamento, automobilista scende dal veicolo con un machete

Una violenta lite sarebbe avvenuta in via Marra, tra Boscoreale e Poggiomarino. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, il battibecco scoppiato tra automobilisti per banali motivi di viabilità sarebbe poi sfociato in una tentata aggressione: uno degli automobilisti sarebbe uscito dall'abitacolo del proprio veicolo impugnando un machete.

L'uomo è stato però fermato da due camionisti, che gli hanno strappato il machete dalle mani e lo hanno colpito. Sul posto ambulanza e forze dell'ordine: il ferito (l'uomo che impugnava il machete) è stato trasportato in ospedale, ma non è in pericolo.