Lite tra fidanzati ubriachi: intervengono i carabinieri

È stato necessario l'intervento dei carabinieri per sedare una lite tra due fidanzati stanotte. I fatti si sono verificati in un'abitazione di Mugnano dove sono intervenuti i militari della stazione locale. I carabinieri sono intervenuti immediatamente in un appartamento del centro cittadino da dove provenivano urla furibonde. Tanto da far paventare l'ipotesi di una violenza sessuale in corso.

Così i carabinieri sono arrivati sul posto ma si sono subito resi conto del fatto che si trattava di una lite. Uno scontro nella coppia per futili motivi e innaffiato da una grande quantità di alcol. Non hanno potuto fare altro che sedare la lite che aveva spaventato i vicini nel cuore della notte. La notizia è stata data dal sito terranostranews.