Litigano ed abbandonano i figli: i piccoli affidati ai servizi sociali

Gli agenti del Commissariato di Polizia Vasto Arenaccia sono intervenuti presso una struttura di accoglienza per extracomunitari, in quanto una coppia di fatto di nazionalità marocchina stava litigando animosamente mettendo a repentaglio i due bambini che avevano con loro.

I poliziotti hanno accertato che la coppia aveva avuto lo scorso novembre un figlio. La donna era già madre di un altro bambino di 5 anni. Era stato proprio il piccolo a rivolgersi ai volontari presenti nella struttura per chiedere aiuto visto che i due genitori, ubriachi, continuavano a litigare. Il padre del neonato inltre, in preda ai fumi dell’alcool, ci si era seduto sopra.

Entrambi gli adulti non volevano più occuparsi dei bambini chiedendo che venissero affidati ad altri. I poliziotti hanno dunque contattato il Tribunale per i Minorenni che ne ha disposto l'affido ai servizi sociali. I due bimbi sono stati portati in una idonea struttura.

La donna, di 26 anni, è stata condotta in ospedale perchè intossicata da sostanze alcoliche e stupefacenti. L'uomo, 29 anni, ha diversi precedenti di polizia. Entrambi sono richiedenti asilo politico.