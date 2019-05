Lite tra due ex fidanzati: giovane donna napoletana finisce in ospedale

Una ragazza napoletana di 22 anni è rimasta ferita nel corso di una violenta lite tra ex fidanzati. Il fatto è accaduto a Codroipo, in provincia di Udine.

La donna - come si legge su UdineToday - aveva afferrato anche un coltello da cucina e aveva ferito l'uomo, classe '83 di Palermo, alla mano destra e alla spalla sinistra. Anche la giovane ha riportato leggere escoriazioni, lividi sul corpo e un taglio ad un dito della mano destra.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno richiesto l'intervento del personale sanitario del 118. I due sono stati trasporti in ospedale per le cure del caso.

Per l'uomo la prognosi è di 10 giorni, per la donna di 7. Nei confronti di quest'ultima è scattata la denuncia a piede libero per lesioni personali.

