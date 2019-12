Lite per l'eredità sfocia in tentato omicidio: sparati 4 colpi di pistola

Questa notte i Carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano hanno arrestato per tentato omicidio un 30enne incensurato del posto.

Dopo aver litigato con un cugino per motivi legati ad un’eredità, si è presentato fuori dalla sua abitazione e ha sparato 4 colpi di pistola in direzione del parente, senza colpirlo.

I militari sono intervenuti dopo una telefonata della vittima e si sono messi sulle tracce del 30enne, scovandolo nella soffitta del suo appartamento dove era andato a nascondersi.

Durante il sopralluogo in casa, i Carabinieri hanno sequestrato l’arma utilizzata, un bossolo ed un’ogiva. Sottoposto a sequestro in via cautelare anche un fucile e ritirato il porto d’armi dell’uomo.

L’arrestato ora è in carcere in attesa dell’udienza di convalida.