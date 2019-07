Lite in un condominio: morto un operatore ecologico

Sono tutte da chiarire le cause che hanno portato alla morte un operatore ecologico di 61 anni a Castellammare. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una lite, nella tarda serata di ieri, 23 luglio, all'interno di un condominio nel rione Cicerone. L'uomo si è accasciato al suolo morendo sul colpo per cause ancora da stabilire. Non si sa al momento se si tratti di un malore o se abbia subito un colpo letale.

Le indagini

Tutte le ipotesi sono sul campo e la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo sul caso. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima. Solo quest'esame potrà stabilire l'esatta causa della morte. Intanto indaga la polizia del commissariato stabiese. Anche la moglie della vittima sarebbe stata colpita e ferita. La donna è stata medicata all'ospedale San Leonardo di Castellammare. La notizia è stata data dal Corrierino.