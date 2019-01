Lite tra parenti al Cardarelli: 51enne in manette

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno arrestato un 51enne napoletano. I poliziotti sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, per una lite all’ospedale Cardarelli, scaturita per futili motivi tra parenti e dove il 51enne uno degli autori, è stato identificato ed è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Il 51enne è stato accompagnato presso gli uffici di polizia e mentre si procedeva a deferirlo in stato di libertà per possesso di arma da taglio e gravi minacce nei confronti di un parente, è emerso nei suoi confronti un provvedimento di revoca di sospensione. Il 51enne è stato arrestato ed accompagnato presso il carcere di Poggioreale.