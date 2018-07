Lite in un campo rom: giovane colpito da proiettile ad una gamba

Potrebbe essere una lite il motivo che ha portato al ferimento di un giovane all'interno del campo rom di via Taddeo da Sessa. Intorno alle 16, un abitante del campo è rimasto ferito da un proiettile ad una gamba. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Loreto Mare ma le sue condizioni non sono preoccupanti. È stato immediatamente medicato dai sanitari e non è in pericolo di vita.

Sul posto è stato ascoltato dagli agenti di polizia ed ha fornito una versione diversa rispetto a quella data dalla compagna. Anche nel campo rom sono arrivate le volanti della polizia per provare ad effettuare i rilievi ed ascoltare eventuali testimoni. La prima ipotesi è che ci sia stata una lite all'interno della comunità rom finita male anche se rimangono aperte tutte le ipotesi investigative.