Accoltella il fratello e poi si ferisce: fermato dai carabinieri

Una notte di follia che poteva finire nel sangue se non fossero arrivati i carabinieri. È successo a Somma Vesuviana dove un 30enne si è reso protagonista di una lite con il fratello che poteva finire in tragedia. Nella tarda serata di ieri, l'uomo ha litigato con il fratello 39enne ed altri parenti. Una lite per futili motivi che però non l'ha dissuaso dal prendere un coltello e minacciare prima, e colpire poi, il fratello.

Dopo aver accoltellato il fratello, fortunatamente in maniera non grave, ha cominciato ad auto-infliggersi dei colpi ma tutto è stato fermato dall'arrivo dei carabinieri. I militari lo hanno arrestato ed hanno sequestrato l'arma. Le sue ferite sono state ritenute guaribili in 11 giorni mentre quello del fratello in cinque. Verrà giudicato con rito direttissimo.