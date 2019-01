Accoltella il fratello dopo una lite: prima arrestata del 2019

La prima arrestata del 2019 è una donna di 46 anni a cui i carabinieri hanno stretto le manette ai polsi durante i festeggiamenti di Capodanno. A Calvizzano una lite in famiglia durante il cenone poteva finire in tragedia. La 46enne ha sferrato quattro coltellate al fratello 48enne. Per fortuna non l'ha colpito in nessun punto vitale e le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti sia i militari della stazione locale che i sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Giugliano dove è stato medicato per le ferite. La donna, invece, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in un'altra abitazione a disposizione del tribunale di Napoli nord.