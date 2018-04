Lite in strada: 17enne ferito

Due tagli all'altezza dell'orecchio e del collo che guariranno tra una settimana. È il risultato di una lite che ha coinvolto un 17enne con uno sconosciuto nei pressi di un distributore di benzina lungo corso Amedeo di Savoia. Intorno alle 20 il giovane sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che l'avrebbe insultato e in quel momento sarebbe partito l'alterco. Subito dopo la colluttazione non aveva avvertito dolore ma dopo qualche minuto si è reso conto di essere sanguinante.

Un familiare l'ha accompagnato in scooter all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato medicato. Non è chiaro con quale oggetto gli siano state provocate le ferite. I sanitari hanno avvertito la polizia che ha anche ascoltato la versione del giovane. Versione che non ha convinto del tutto gli investigatori che analizzeranno anche le telecamere di sorveglianza della zona. Il giovane è incensurato ma con parenti gravati da precedenti penali.