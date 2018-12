Lino Banfi: "Fui salvato da un napoletano. Mi diede da mangiare e mi ospitò a casa sua"

Lino Banfi è intervenuto nella trasmissione I lunatici su Rai Radio 2, raccontando alcuni aneddoti della sua vita.

"Sono uscito a 14 anni dal seminario, ero impertinente, mi arrampicavo sul cornicione per spiare le suore di clausura che alloggiavano nel convento vicino. Mi hanno mandato via in V ginnasio".

Incontro speciale

"Il 24 dicembre del 1954 stavo senza una lira. Ad un certo punto passò un signore, Ciro, che faceva il posteggiatore abusivo. Mi invitò a casa sua, mi disse che dove mangiano in nove mangiano anche in dieci, aveva otto figli. Mi fece dormire a casa sua. La mattina mi diede anche mille lire per prendere il treno. Sono tornato qualche anno dopo a Napoli per cercarlo, ringraziarlo e dargli un regalo. Però, non l’ho più trovato. Un giorno, un mio amico cardinale mi disse che quel Ciro era un angelo che scelse di salvarmi quella notte".