Eav, corse a rischio il 6 e 7 marzo sulle Linee Vesuviane

Rischio servizio irregolare sulle Linee Vesuviane Eav nei giorni 6 e 7 marzo per il rifiuto delle prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale di stazione. A rendere nota la situazione è il presidente dell'Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio.

"La ben nota carenza di personale in tutti i settori aziendali ha indotto l’EAV ad attivare le procedure concorsuali per l’assunzione di 350 unità, le cui prove selettive partiranno il giorno 11 marzo. Nel frattempo, l’EAV, con l’aiuto delle Organizzazioni Sindacali e dei lavoratori tutti, ha sopperito alle carenze con il massiccio ricorso di prestazioni straordinarie. Per alleviare i carichi di lavoro, nelle more delle citate assunzioni, l’EAV ha anche provveduto ad attivare contratti di lavori esterni per l’assunzione di lavoratori interinali. Ciò premesso, a partire dalla giornata di mercoledì, un settore aziendale ha ritenuto, inaspettatamente, di non accettare prestazioni straordinarie per i giorni 6 e 7 marzo: circostanza che comporterà importanti disagi o il blocco della circolazione ferroviaria. Ancora oggi si è tenuto un ulteriore incontro con le Organizzazioni Sindacali teso a scongiurare tale evenienza, nel quale l’azienda ha richiamato i lavoratori, per il tramite delle organizzazioni sindacali, all’enorme senso di responsabilità che li ha sempre contraddistinti, rimandando le richieste oggetto della suddetta agitazione all’incontro già previsto per l’11 marzo. L’Azienda, nel rinnovare l’invito alle organizzazioni sindacali ed ai lavoratori a sospendere tale agitazione, comunica all’utenza che saranno poste in atto tutte le necessarie e possibili azioni finalizzate a garantire un minimo di servizio, onde limitare i notevoli disagi che l’utenza subirà suo malgrado. Purtroppo non possiamo assicurare mercoledì e giovedì che i treni partiranno", spiega De Gregorio.