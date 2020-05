Piscine: le linee guida per la riapertura del 25 maggio

Con l'ordinanza n.51 la Regione Campania ha stabilito anche le misure che dovranno adottare le piscine pubbliche e le piscine finalizzate a gioco acquatico e a uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive. Tra le principali novità, il divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti. Le piscine finalizzate a gioco acquatico saranno convertite in vasche per la balneazione. Ecco alcuni elementi fondamentali delle linee guida il cui testo è in allegato.

All'apertura

Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.). Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata

All'entrata

All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea e posizionati dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti. Per l’accesso agli impianti privilegiare le prenotazioni e conservare l’elenco delle presenze per 14 giorni.

Per i clienti

Prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.

Distanze

Per i solarium la distanza è di una persona ogni 7 mq di superficie di calpestio. In vasca una persona ogni 7 mq di superficie di acqua. Tra sedie a sdraio o lettini mantenere una distanza di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Negli spogliatoi e nelle docce assicurare la distanza di almeno 1 metro separando le postazioni con barriere. Tutti gli oggetti personali devono essere riposti in un sacchetto e poi questa posizionato negli armadietti.

