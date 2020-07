Anm, sospese fino a settembre tre linee di autobus

Anm informa che a partire da mercoledì 22 luglio, e limitatamente al periodo estivo, sono sospese le linee urbane 194 (via Brin-Portici) e 202 (piazza Vico-piazza Borsa) e la linea cimiteriale 584 (via Santa Maria del Pianto-piazza Dante). Il regolare servizio riprenderà con l'avvio delle attività produttive ed il nuovo anno scolastico. L'azienda si scusa per il disagio.

