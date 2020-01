L'Anm annuncia il ritorno di quattro linee di autobus

Tornano alcune linee importanti per la circolazione napoletana. A comunicare la ripartenza delle linee è stata l'Anm attraverso i propri canali social. Le linee in questione collegano quartieri periferici come il Rione Traiano, Bagnoli, Ponticelli e la cittadina di Casalnuovo. Ecco le linee ripristinate a partire dal 7 gennaio 2020:

- Ripristino LineaBus C18 Rione Traiano – piazza Vittoria

- Ripristino LlineaBus R7 Bagnoli – piazza Vittoria

- Ripristino LineaBus 191 via Argine – Ponticelli – rione Incis

- Attiva LineaBus669 piazza Garibaldi – Casalnuovo (sostituisce linea 601)

Per tutte le informazioni di dettaglio consultare il sito web dell'Anm alla sezione Variazioni al Servizio