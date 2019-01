Linea 1 di nuovo a mezzo servizio: chiusa la tratta Garibaldi-Dante

Nuovi disagi per l'utenza della Linea 1 della metropolitana partenopea. L'annuncio è stato diffuso da Anm sui propri profili social intorno alle 13.50: "La Metro Linea 1 - spiegano dalla municipalizzata - effettua corse da Piscinola a Dante e viceversa. È temporaneamente sospesa la tratta Dante-Garibaldi".

Un problema soprattutto per le numerose persone dirette dal centro storico alla Stazione Centrale e viceversa. Non sono chiare al momento né le cause dello stop né il possibile orario di ripristino del servizio.