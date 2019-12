Linea 1 della metropolitana ferma, lo stop di Anm

Cattive notizie per chi si sposta con i mezzi pubblici in città. Come comunicato da Anm, la Metro linea 1 è del tutto ferma.

"Circolazione temporaneamente sospesa su intera tratta", recita il comunicato dell'azienda, che non specifica se i motivi dello stop siano o meno tecnici, nè quando c'è da aspettarsi che il servizio possa riprendere.

I problemi seguono lo sciopero avvenuto ieri, che già ha causato numerosi disagi all'utenza.