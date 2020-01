Metro linea 2, ritardi record: soccorso dal 118 un passeggero

Disagi per chi viaggia in metro questa mattina a Napoli. Ritardi fino a 70 minuti: due treni regionali cancellati e quattro limitati nel percorso questa mattina sulla Linea 2 della Metro da Pozzuoli a Gianturco.

Dalle 8 del mattino, per un'ora, la linea è stata sospesa per un infortunio subito da un passeggero, per soccorrere il quale è stato necessario l'intervento del 118 sul posto.