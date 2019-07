Trasporti Napoli, la linea bus 650 sostituisce la 150

Anm informa che da giovedì 11 luglio e per tutto il periodo estivo, la linea bus 650 sostituisce la linea 150 effettuando il seguente percorso:

GARIBALDI (capolinea) - v. Casanova - p.zza Nazionale - v. Nuova Poggioreale - c.so Malta - via G. Gigante - v. Arenella - via Niutta (fermata 3202) - via Palermo - via Fontana - via Cavallino - Cardarelli (ospedale) - v. Pietravalle - v. Pansini (Policlinico) - v. Montesano - v. L. Bianchi - MONALDI (capolinea) e ritorno: v. L. Bianchi - Cappella Cangiani - v. Semmola (osp. Pascale) - via D'Antona - v. Cavallino - v. Fontana - v. Palermo - v. Niutta – piazza Medaglie d’Oro (fermata n°3084) - v. Arenella - v. Gigante - c.so Malta - v. Nuova Poggioreale - via Casanova - corso Novara - p.zza Garibaldi.